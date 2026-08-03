В США заявили, что Украина не получит лицензию на ракеты для Patriot до зимы

Постпред Уитакер: США не дадут Украине лицензию на ракеты для Patriot к зиме

США не предоставят Украине лицензию на производство ракет для систем ПВО Patriot до зимы. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире Fox Business.

«Долгосрочное соглашение о производстве [ракет] не появится к этой зиме», — сказал он.

До этого член палаты представителей конгресса США Майк Тернер заявил, что представители США и Украины консультируются по поводу передачи Киеву технологий производства систем противовоздушной обороны Patriot.

31 июля журнал Atlantic со ссылкой на источники написал, что президент США Дональд Трамп отклонил запрос президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении Киеву ракет-перехватчиков системы Patriot к зиме.

Также 31 июля Трамп заявил, что не уверен в том, что Вашингтон передаст Украине лицензию на производство ракет для систем Patriot.

8 июля Трамп на встрече с Зеленским на саммите НАТО в Турции объявил о планах передать Киеву лицензию на производство ракет для Patriot.

Ранее в США сообщили о дефиците ракет Patriot на Украине.