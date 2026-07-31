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Политика

Трамп оценил шансы на передачу Украине лицензии на боеприпасы для Patriot

FT: Трамп не уверен, передадут ли США лицензию Украине на боеприпасы для Patriot
/Evan Vucci/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Financial Times (FT), что не уверен, передадут ли Соединенные Штаты лицензию Украине на производство боеприпасов для зенитных ракетных комплексов Patriot.

«Это очень необычные вооружения, нам нужно проявлять некоторую осторожность в том, кому мы выдаем лицензии. Мы, по сути, не выдаем лицензии на оборудование», — добавил глава Белого дома.

8 июля Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках саммита НАТО в Турции заявил, что Вашингтон передаст Киеву лицензию Patriot.

29 июля Зеленский заявил, что Трамп согласился дать лицензии на производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Он добавил, что провел встречу с представителями военных компаний США и выразил надежду на совместное производство ракет.

Ранее Зеленский попросил у Трампа «зимний пакет» ракет Patriot для защиты от России.

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