Стало известно, как может выглядеть производство ракет для Patriot для Украины

Reuters: США опасаются за безопасность производств ракет для Patriot на Украине

На переговорах о возможной передаче Украине лицензии на производство ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot обсуждается вариант со сборкой ракет в Германии, тогда как на Украине будут производиться только комплектующие для перехватчиков. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По словам источников, в ходе обсуждения рассматривается вариант, при котором Украина будет производить некоторые компоненты для окончательной сборки в других странах Европы — например, в Германии. Причем вариант со сборкой в Германии является «наиболее целесообразным», сообщил некий американский чиновник.

Три источника отметили, что вопрос о производстве перехватчиков для Patriot на Украине Вашингтон отложил из-за опасений по поводу безопасности, высказанных руководителями промышленности и американскими военными чиновниками.

Четыре источника отметили, что сейчас специальный посланник Вашингтона в НАТО Мэтью Уитакер возглавляет усилия по достижению соглашения, и в июле он посетил Киев, чтобы обсудить вопрос с украинскими официальными лицами и руководителями предприятий оружейной промышленности.

«Никакого приказа о прекращении переговоров не поступало», — заявил один из источников.

Он также добавил, что переговоры с американскими производителями оружия, военными чиновниками и другими участниками продолжаются. Среди вариантов также рассматривается включение Украины в существующую американо-европейскую программу создания перехватчика Patriot и предоставление Киеву возможности создания более дешевой версию PAC-3.

Высокопоставленный чиновник администрации Трампа заявил, что США «изучают несколько потенциальных путей для будущего сотрудничества с Украиной в оборонно-промышленном секторе», однако он добавил, что любое соглашение должно отдавать приоритет безопасности американских технологий.

«Даже если Украина заключит соглашение о производстве противоракетных комплексов Patriot, она начнет получать новые ракеты не раньше чем через год или больше. Ей понадобятся другие ракеты для удовлетворения неотложных потребностей, и она призывает союзников передать ей часть своих ракет», — написало агентство.

Кроме того, американские чиновники предупредили, что запуск новых производственных линий для выпуска компонентов для Patriot — непростая задача, так как производство обычно начинается через три-семь лет после подписания лицензионного соглашения.

31 июля президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен в передаче Украине лицензии на производство ракет для систем Patriot.

5 августа газета Financial Times написала, что президент США Дональд Трамп на встрече с Зеленским отказал ему в поставках Киеву сотен ракет-перехватчиков к комплексам Patriot.

3 августа постпред США при НАТО Мэттью Уитакер сообщил, что США не дадут Киеву лицензию на производство ракет для Patriot до зимы.

Ранее на Украине призвали партнеров Киева «ускориться» с решением по перехватчикам.