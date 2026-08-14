Зеленский не может найти посла Украины в США

Президент Украины Владимир Зеленский испытывает трудности с поисками нового посла страны в США. Об этом пишет Politico.

Два бывших высокопоставленных украинских чиновника и четыре депутата Верховной рады отметили, что Зеленский изо всех сил пытается найти человека, который обладает «достаточным влиянием», чтобы представлять Киев в США.

По словам источников, Зеленский планировал, что послом станет экс-премьер Украины Юлия Свириденко, однако она отказалась от этого предложения, и это сорвало планы украинского лидера. С тех пор другие потенциальные кандидаты также не проявили желания занять должность посла, так как опасаются, что у них не будет условий «для надлежащего выполнения работы», отметила бывший вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. По ее словам, посол должен быть из ближайшего окружения Зеленского, но в нем нет никого, кто подошел бы на эту роль.

«Представлять ситуацию так, будто никто не хочет занимать эту должность, было бы чрезмерным упрощением. Конечно, есть люди, которые хотят эту работу, но никто из них по-настоящему не подходит. Зеленскому трудно найти замену», — сказал бывший украинский дипломат.

Издание пишет, что есть признаки того, что Белый дом может вскоре попытаться возобновить зашедшие в тупик мирные переговоры, и поэтому Украине важно иметь в Вашингтоне посла, который обладает политическим весом, может говорить от имени Зеленского и ориентироваться в администрации Трампа, политика которой может измениться, а также лоббировать конгресс.

При этом Politico указывает на то, что оставление посла вакантным сопряжено с рисками, ведь Киев может оказаться без посла в тот момент, когда принимаются решения по вопросам вооружения, противовоздушной обороны (ПВО), логистики и обмена разведывательной информацией, а также по условиям возобновления мирных переговоров.

«Вполне вероятно, что Зеленский никого не назначит до промежуточных выборов в США. Трудно будет судить, кто лучше всего впишется в политическую обстановку, пока эти выборы не состоятся», — заявил нардеп Ярослав Юрчишин.

3 августа президент Украины Владимир Зеленский принял решение уволить Ольгу Стефанишину с должности посла Украины в США.

Газета Financial Times написала, что отставка Стефанишиной может быть связана с делом о покупке элитной недвижимости в Киеве членами ее семьи. Затем стало известно о предъявлении Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой нового обвинения Стефанишиной.

В июле издание «Страна.ua» сообщало, что Умеров является главным кандидатом на должность посла Украины в США. Зеленский затем назначил Умерова главой Службы внешней разведки.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что США отказали Киеву в назначении послом Украины Умерова.

Кроме того, СМИ написали о том, что новым послом Украины в США может стать замглавы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса.

Ранее Зеленский призвал США к «большему участию» в переговорах по Украине.