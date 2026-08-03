Названы два кандидата на должность нового посла Украины в США

Новым послом Украины в США может стать замглавы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса, передает «РБК-Украина».

По словам источника агентства во власти, к чиновнику «присматривались с точки зрения такой должности». На этом фоне советник главы государства по коммуникациям Дмитрий Литвин рассказал, что политик в последние дни встречался с экс-премьером Украины Юлией Свириденко, но не раскрыл содержание их разговора.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Юлия Свириденко Global Look Press

3 августа Зеленский уволил Ольгу Стефанишину с должности украинского посла в США. В прошлом месяце дипломат попросила об отставке с поста, который занимала меньше года, по личным причинам.

СМИ со ссылкой на источники писали, что Стефанишину хотели заменить из-за активизации против нее работы Национального антикоррупционного бюро Украины. В 2022 году, когда дипломат занимала должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, ее мать Надежда Кравец приобрела трехкомнатную квартиру в Киеве по заниженной цене.

Ранее Стефанишина сообщила, чем займется после увольнения.