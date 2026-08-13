Зеленский призвал США к «большему участию» в переговорах по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США повысить степень своего участия в дипломатическом процессе по Украине. Об этом сказал в интервью CNN.

«Нам нужно большее участие американской стороны в мирном плане. Я благодарен команде президента [США Дональда] Трампа за то, что они хотят его продолжить», — подчеркнул он.

Зеленский отметил, что Киев передал США новые мирные предложения. При этом он отверг возможность вывода ВСУ с оставшейся части Донбасса и подчеркнул, что гарантии безопасности являются ключевым вопросом для Украины.

11 августа Зеленский призвал США надавить на Россию для завершения украинского конфликта, а также сообщил о передаче американцам неких «предложений» по урегулированию кризиса. В июле Зеленский также рассказал о подготовке американцами нескольких новых предложений по урегулированию.

8 августа ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер планируют посетить Киев и Москву.

Ранее Зеленский рассказал, сколько ракет для Patriot нужно Украине для выживания зимой.