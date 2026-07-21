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Политика

На Украине назвали возможную новую должность Умерова

«Страна.ua»: Умеров является главным кандидатом на должность посла Украины в США
Leonhard Foeger/Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров является главным кандидатом на должность посла Киева в США. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на анонимный источник в офисе президента Украины.

«Думаю, да — вполне возможно. Но решение пока не принято», — сказал источник, комментируя возможную новую должность Умерова.

В издании отметили, что действующего посла Киева в Вашингтоне Ольгу Стефанишину хотят заменить из-за активизации против нее работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

О грядущей отставке Умерова с поста секретаря СНБО Украины также сообщал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Однако, по данным парламентария, президент Украины Владимир Зеленский намерен назначить его не послом в США, а своим советником либо помощником по вопросам национальной безопасности.

17 июля Зеленский назвал имя будущего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам главы государства, эту должность вместо Умерова займет бывший министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Зеленский сообщил, что соответствующий указ о назначении Клименко уже готовится.

Ранее Умерова допросили по делу Миндича.

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