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Политика

Экс-послу Украины в США Стефанишиной предъявили новое обвинение

ЦПК Украины: НАБУ предъявило еще одно обвинение экс-послу в США Стефанишиной
Global Look Press

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура предъявили новое обвинение украинскому экс-послу в США Ольге Стефанишиной. Об этом сообщил украинский Центр противодействия коррупции (ЦПК) в своем Telegram-канале.

«Бывшему вице-премьеру по евроинтеграции и экс-послу в США Ольге Стефанишиной вручили новое подозрение. Сейчас суд избирает ей меру пресечения. Детали впоследствии, но в начале заседания защита Стефанишиной попросила закрыть заседание», — сообщили в ЦПК.

В Центре отметили, что пока неясно, в чем именно подозревают Стефанишину, однако ранее она уже уже получала подозрение по другому делу от НАБУ.

Кроме того, в органе напомнили о журналистских расследованиях, в которых сообщалось, что в ходе карьерного роста Стефанишиной менялось имущественное состояние ее семьи.

«Стефанишина последние 10 лет декларирует какую-то призрачную квартиру в Киеве, которая якобы принадлежит ее маме, хотя, согласно реестрам, у мамы такой квартиры не было и нет. В то же время Стефанишина не указывала ни реальной киевской квартиры мамы на 150 квадратов, проданной в 2018 году, ни новых апартаментов, приобретенных в 2022 году. Причем цены на обе квартиры не являются рыночными и вызывают сомнения», — сказано в посте.

3 августа президент Украины Владимир Зеленский уволил Ольгу Стефанишину с должности посла Украины в США. Сама Стефанишина заявила, что ушла с поста по собственному желанию.

В июле СМИ писали, что Стефанишину хотят заменить на должности посла из-за того, что ей заинтересовалось НАБУ. 13 июля газета Financial Times сообщила, что отставка Стефанишиной может быть связана с делом о покупке элитной недвижимости в Киеве членами ее семьи.

Ранее были названы два кандидата на должность нового посла Украины в США.

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