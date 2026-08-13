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Политика

В посольстве РФ дали оценку «протесту» Японии из-за поездки Путина на Курилы

Посольство РФ назвало демаршем протест МИД Японии из-за поездки Путина на Курилы
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Реакция МИД Японии в связи с поездкой президента России Владимира Путина на Курильские острова и вызов посла РФ в Токио Николая Ноздрева являются необоснованным демаршем. Об этом говорится в заявлении, опубликованном российским дипломатическим представительством.

В частности в документе отмечается, что Ноздрев разъяснил главе японского внешнеполитического ведомства, что южные Курильские острова являются неотъемлемой частью РФ.

«В ответ на необоснованный демарш глава дипмиссии разъяснил, что южные Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации и вошли в ее состав по итогам Второй мировой войны на законных международных основаниях», — сказали в диппредставительстве.

Этот вопрос не подлежит обсуждению, а «поездки президента по территории страны не могут быть предметом обсуждения с иностранными государствами», заключили российские дипломаты.

До этого замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко сказал, что дипломатическая активность Японии по Курильским островам — пустая трата времени, потому что российская земля останется российской землей.

13 августа Путин впервые посетил Итуруп с рабочим визитом. На этом фоне в Японии в очередной раз заявили претензии на Южные Курилы. Премьер-министр страны Санаэ Такаити отметила, что поездка российского лидера на Итуруп осложнила нормализацию отношений Москвы и Токио. Как написало агентство Kyodo, японское министерство иностранных дел вызвало посла Николая Ноздрева. Во внешнеполитическом ведомстве пообещали, что опубликуют официальный комментарий по ситуации позднее.

Ранее Вызов посла РФ в МИД Японии сравнили с «обязательной программой» у фигуристов.

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