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Политика

Премьер Японии прокомментировала поездку Путина на Курилы

Премьер Японии Такаити: визит Путина на Курилы осложнил нормализацию отношений
Kim Kyung-Hoon/Reuters

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что визит президента России Владимира Путина на Курилы осложнил нормализацию отношений двух стран. Об этом сообщает РИА Новости.

»[Поездка] осложнила среднесрочное и долгосрочное восстановление отношений <...> Хотели бы, чтобы российская сторона со всей серьезностью отнеслась к тяжести данного обстоятельства», — поделилась Такаити.

Она уточнила, что Токио призывал Москву отменить поездку Путина на Курилы с тех пор, как российский президент в январе 2024 года заявил, что планирует посетить «северные территории», как Токио именует южную часть Курильских островов, включая Итуруп.

13 августа новость о посещении президентом России Путиным Курильского острова Итуруп за несколько минут вышла на первое место в трендах японского сегмента соцсети X. За первые полчаса пользователи этой соцсети оставили более 2 тысяч сообщений и комментариев по этой теме, выведя ее в лидеры.

Пользователи потребовали от Токио жесткого ответа, обвинив власти в слабости и вновь заговорили о возвращении острова.

Ранее Путин провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ.

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