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Политика

Вызов посла РФ в МИД Японии сравнили с «обязательной программой» у фигуристов

Грушко: Япония выполнила обязательную программу словно фигурист, вызвав посла РФ
Григорий Сысоев/РИА Новости

Япония вызовом посла РФ в стране Николая Ноздрева после поездки российского лидера Владимира Путина на Курильский остров Итуруп всего лишь выполняет «обязательную программу» как в фигурном катании. Об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, пишет ТАСС.

Дипломат прокомментировал ситуацию на полях IV форума «Арктика — регионы», который проходит в Архангельске с 13 по 14 августа.

«Я не припомню случая, чтобы японская сторона оставляла без внимания визиты российских руководителей на наши российские территории, которые Япония считает принадлежащими ей», — сказал замминистра.

По словам Грушко, Токио своими действиями напоминает фигуристов с их обязательной программой.

13 августа Путин впервые посетил Итуруп с рабочим визитом. На этом фоне в Японии в очередной раз заявили претензии на Южные Курилы. Премьер-министр страны Санаэ Такаити отметила, что поездка российского лидера на Итуруп осложнила нормализацию отношений Москвы и Токио. Как написало агентство Kyodo, японское министерство иностранных дел вызвало посла Николая Ноздрева. Во внешнеполитическом ведомстве пообещали, что опубликуют официальный комментарий по ситуации позднее.

Ранее Медведев сделал заявление о принадлежности Курильских островов.

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