Путин впервые приехал на Курилы. Япония выразила «решительный протест»

МИД Японии выразил решительный протест в связи с поездкой Путина на Итуруп

Владимир Путин впервые посетил Курилы, где побывал на предприятиях и социальных объектах, встретился с жителями и губернатором Сахалинской области. Визит вызвал протест МИД Японии: Токио вновь заявил претензии на южные Курилы, а в соцсетях пользователи требовали от японского правительства жесткого ответа. Накануне Путин заявил, что статус Курил закреплен в международных документах, и отметил, что Москва ранее была готова искать путь к мирному договору с Японией.

Президент России Владимир Путин впервые приехал на Курильские острова. В ходе визита он посетил ряд промышленных и социальных объектов и провел рабочую встречу с главой Сахалинской области Валерием Лимаренко, сообщает РИА Новости.

Глава государства побывал на рыбоперерабатывающем предприятии «Ясный», где ознакомился с производством и пообщался с сотрудниками, которые угостили его икрой минтая, кеты и горбуши.

«Мы вам с собой дадим», — пообещала президенту сотрудница предприятия.

«Супер! Спасибо большое», — ответил Путин.

Также он осмотрел Курильскую центральную районную больницу и школу имени Героя России Э. Д. Норполова, а затем встретился с местными жителями. Завершилась поездка встречей с губернатором Лимаренко: с ним президент обсудил демографическую ситуацию, уровень заработных плат и меры поддержки участников СВО и членов их семей.

Лимаренко рассказал, что во время общения с жителями региона отмечает их настрой, который он охарактеризовал словами «все для победы».

«Такие у нас люди. Генетический код победителей», — ответил Путин.

Во время беседы губернатор также пригласил президента на «гарантированную» рыбалку, предложив ему попробовать поймать палтуса и более крупную рыбу. Путин поинтересовался, насколько сложно вытащить такую рыбу из воды. Губернатор признался, что это оказалось непросто, а недавно ему и вовсе не удалось справиться с крупным тунцом.

«Но с тунцом боролись на прошлой неделе, и так и не вытащили, три часа. То есть огромная рыба», — рассказал Лимаренко.

Протест Японии

Сообщение о визите Путина на курильский остров Итуруп за считанные минуты возглавило список трендов японского сегмента соцсети X, сообщает ТАСС. За первые полчаса пользователи опубликовали более 2 тыс. сообщений и комментариев: многие из них призвали власти Японии дать более жесткий ответ, обвинили Токио в недостаточно решительной позиции и вновь подняли тему принадлежности острова.

Крупнейшее японское информационное агентство Kyodo выпустило сообщение о первом визите Путина на Итуруп с пометкой «срочно». Новость также стала самой читаемой на сайте общественной телекомпании NHK и вошла в число главных материалов ведущих японских газет.

На этом фоне МИД Японии выразил протест из-за визита Путина на Итуруп , который Токио вместе с тремя другими островами южной части Курильской гряды относит к так называемым «северным территориям» и считает своим. Заявление от имени главы японского внешнеполитического ведомства Тосимицу Мотэги было опубликовано на странице МИД страны в соцсети X.

«Четыре северных острова, включая Итуруп, исторически и с точки зрения международного права являются неотъемлемой территорией нашей страны, Япония заявляет решительный протест в связи с этим визитом», — говорится в заявлении.

Южные Курильские острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Москва неоднократно подчеркивала, что российский суверенитет над этой территорией имеет международно-правовое оформление и не подлежит сомнению. Путин накануне прокомментировал позицию Токио и заявил, что статус Курильских островов было закреплен в международных документах как реалии, возникшие по итогам Второй мировой.

«Но и здесь Россия была готова искать решение с целью заключения мирного договора с Японией», — сказал Путин.

По его словам, еще в середине 1950-х годов СССР и Япония подписали совместную декларацию, которая создавала основу для заключения мирного договора и последующего урегулирования вопроса Курильских островов. Однако позднее Токио отказался следовать положениям документа. А впоследствии уже российская сторона по просьбе японского правительства согласилась возобновить переговоры и продолжить поиск вариантов заключения мирного договора.

«В тот момент времени у нас сложились конструктивные отношения с рядом японских руководителей, в том числе и с бывшим <...> премьер-министром Синдзо Абэ, который много сделал для сближения Японии и России, для сближения наших позиций. Теперь мы видим, к сожалению, изменения в позициях, подчеркну, ничем не спровоцированные с нашей стороны», — отметил глава государства.