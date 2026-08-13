На Западе рассказали о новом маршруте по военному снабжению Россией Ирана

Россия якобы создала новый маршрут снабжения Ирана через Каспийское море. Об этом пишет Telegraph.

Издание отметило, что Россия якобы превратила Каспийское море в «логистическую основу своего военного партнерства с Ираном».

«В северной части Каспийского моря российский порт Оля стал основным транзитным узлом Москвы для импорта иранских компонентов для беспилотников и боеприпасов. Следовательно, и Россия, и Иран зависят от Каспийского моря как от незаменимого канала снабжения для своих военных усилий», — написало СМИ.

При этом США «не могут ничего сделать», чтобы помешать России доставлять грузы Ирану, подчеркнуло издание. И сохранение этого логистического коридора будет зависеть от способности Вашингтона разработать «региональную стратегию», которая будет «использовать восхождение Азербайджана как восходящей средней державы на Южном Кавказе» и позволит Украине «поддерживать военное давление» на маршрут без риска прямого вмешательства со стороны США.

В июле агентство Reuters сообщило, что разведка США расследует возможное участие России в ударах Ирана по объектам ЦРУ на Ближнем Востоке. В июне агентство Bloomberg написало, что Иран мог пополнить свой арсенал ракетами российского производства.

В марте американские СМИ сообщили о том, что Россия якобы передает Ирану данные о местонахождении американских войск. Телеканал CNN рассказывал, что Россия якобы дает Ирану «тактические советы» по использованию беспилотников. Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что Москва не передает Ирану разведданные.

Ранее в Иране заявили, что в законопроекте по Ормузу нет отсылок к конкретным странам.