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Политика

В Иране заявили, что в законопроекте по Ормузу нет отсылок к конкретным странам

Зохреванд: вопрос льгот для РФ по Ормузу может быть решен через сделку с Ираном
Reuters

Новый законопроект Ирана по управлению Ормузским проливом не содержит отсылок к конкретным странам, но вопрос послаблений или льгот для Российской Федерации может быть разрешен на основании двустороннего соглашения. Об этом сообщил в интервью ТАСС член комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Абольфазль Зохреванд.

Собеседник агентства отметил, что иранский проект является комплексным, то есть он не содержит отсылок к какой-то конкретной стране или региону.

10 августа агентство Reuters сообщило, что Иран близок к заключению окончательного соглашения с Оманом о новых судоходных маршрутах через Ормузский пролив, но для этого США должны выполнить ряд условий.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

Ранее в Тегеране заявили, что США мешают переговорам Ирана и Омана.

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