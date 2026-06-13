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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

СМИ: Иран пополнил свой арсенал российскими ракетами

Bloomberg: Россия могла передать Ирану свои новые ракеты
Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иран мог пополнить свой арсенал ракетами российского производства. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные разведки.

По данным источников, во время перемирия с США Иран восстановил существенную часть своих вооружений. Отмечается, что сейчас Иран располагает примерно тремя четвертями ракетного арсенала, которым обладал до начала боевых действий.

Собеседники агентства считают, что Тегеран сохраняет возможность быстро наращивать запасы вооружений в случае необходимости. При этом они предполагают, что Россия могла передать Ирану свои новые ракеты, произведенные за последний год.

В конце мая телекомпания CNN сообщила после анализа спутниковых снимков, что Иран сумел вернуть себе доступ к 18 крупным подземным арсеналам ракет, чьи входы были заблокированы после бомбардировок США, и расчистил 50 из 69 въездных тоннелей на этих базах.

Теперь, как полагают опрошенные телеканалом эксперты, страна способна выпустить гораздо больше ракет дальнего радиуса действия по Израилю и другим государствам Ближнего Востока — благодаря быстрому извлечению боеприпасов из подземных складов.

13 мая газета New York Times писала со ссылкой на данные американской разведки, что несмотря на заявления администрации президента США о ликвидации военной мощи Ирана, Тегеран сохранил около 70% своего ракетного арсенала.

Ранее госсекретарь США заявил о значительных запасах ракет, оставшихся у Ирана.

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