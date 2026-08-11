На Украине объяснили осторожность союзников по вопросу вступления страны в НАТО

Партнеры Украины всегда были осторожны в заявлениях по поводу членства Киева в НАТО, так как в альянсе не готовы повышать ставки в конфронтации с Россией. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире YouTube-канале издания Liga.net.

Климкин подчеркнул, что за время его работы министром «даже самые лучшие друзья» Украины были очень осторожны в заявлениях о потенциальном членстве Украины в НАТО.

«Позиция по НАТО всегда была очень и очень осторожна. <…> В смысле политического продвижения к НАТО фундаментальная проблема в том, что сегодняшний альянс и на уровне отдельных стран, и на уровне НАТО с точки зрения своих механизмов не готов к поднятию ставок в конфронтации с Россией», — сказал Климкин.

При этом он считает, что европейцы «как-то проснулись» и начали делать «довольно серьезные вещи», и среди них «проекты безопасности, оружие, тренировки и новые концепции».

«То есть, они готовятся. Они готовятся не так, чтобы реагировать в режиме реального времени на то, что произошло в Лейпциге с дроном у нашего самолета. Но, тем не менее, они идут вперед», — сказал Климкин.

3 августа посол Украины в Великобритании и экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина никогда не станет членом НАТО, и разговоры об этом являются «сказками». Затем Залужный назвал себя сторонником НАТО, однако призвал блок адаптироваться к современным угрозам.

В июле президент Украины Владимир Зеленский выразил недоумение тем, что Украину до сих пор не взяли в НАТО. Кроме того, он отметил, что Украина и НАТО вместе составляют «альянс будущего».

Также в июле генсек НАТО Марк Рютте сказал, что у Украины сейчас нет перспектив для вступления в альянс.

Ранее Великобритания обрисовала позицию по членству Украины в НАТО.