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Политика

Стало известно, когда Украина планирует запустить систему ПВО

Конструктор Штиллерман: запуск системы Freyja планируется к середине 2027 года
Efrem Lukatsky/AP

Украинская компания Fire Point планирует к середине 2027 года запуск системы противоракетной обороны Freyja, которую Киев разрабатывает совместно с европейскими странами. Об этом в соцсети X написал соучредитель и главный конструктор компании Денис Штилерман.

По его словам, первый этап интеграционных работ в рамках проекта уже завершен. И следующим «большим и технологически сложным этапом» должно стать объединение всех компонентов в единый комплекс. Штилерман отметил, что система должна пройти «полный цикл испытаний» и продемонстрировать способность перехватывать баллистические цели.

«Компания Fire Point никогда не делала заявлений о «закрытом небе над Украиной в небе до конца месяца». <…> Реальное положение дел: мы планируем полномасштабный запуск противобаллистического перехватчика к середине 2027 года. На данный момент завершен первый комплекс интеграционных работ в рамках проекта Freyja», — отметил он.

В июне Штилерман заявил, что украинская зенитная ракета для перехвата баллистических ракет уже готова.

В июле генерал-майор запаса ВСУ и бывший заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов рассказал, что украинцы вместе с европейцами сильно приблизились к созданию противоракетной системы Freyja, однако у нее пока нет системы наведения.

13 июля президент Украины Владимир Зеленский отметил, что рассчитывает на то, что система заработает в течение года.

В августе гендиректор компании Fire Point Ирина Терех сообщила, что компания заключила соглашения с 13 европейскими компаниями на поставку радаров, систем наведения и других компонентов для проекта Freyja. Терех отметила, что первый перехват должен случиться к середине 2027 года.

Ранее во Франции заявили об убытках из-за помощи Украине.

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