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Армия

На Украине заявили о создании зенитной ракеты для перехвата баллистических ракет

Совладелец Fire Point Штиллерман: Киев создал ракету для перехвата баллистики
Lockheed Martin

Украинская зенитная ракета для перехвата баллистических ракет уже готова. Об этом заявил совладелец компании Fire Point Штиллерман на оборонном форуме, пишет «Страна.ua».

По его словам, испытания новой ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) уже проведены.

Штиллерман добавил, что форуме Fire Point договорилась с немецкой компанией Hensoldt о поставках радаров для комплекса Freya.

10 июня газета Financial Times писала, что Украина испытала новую зенитную ракету класса «земля-воздух», которая должна стать более дешевой альтернативой американской системе ПВО Patriot. По информации СМИ, компания Fire Point сообщила, что на прошлой неделе провела первые летные испытания ракеты FP-7.x. По словам Штиллермана, они прошли «довольно успешно».

Отмечается, что стоимость системы FP-7.x «значительно» ниже, чем у американской Patriot или франко-итальянской SAMP-T. Штилерман заявил, что один перехватчик стоит $700 тысяч, тогда как ракета Patriot PAC-3 оценивается в $3,8 млн.

Штиллерман рассказал, что серийное производство ракеты может стартовать в августе «при условии поставки инфракрасной головки наведения» из Германии. По его словам, готовые ракеты планируется выпустить к 2027 году. Штилерман добавил, что Fire Point сможет производить по три ракеты в день, начиная с августа, и их можно будет хранить до установки головки самонаведения.

Ранее СМИ узнали о планах Европы помочь Украине найти альтернативу американскому ЗРК Patriot.

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