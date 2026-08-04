На Украине заключили соглашения с европейцами для разработки системы ПВО FREYJA

Украинский производитель беспилотников и ракет Fire Point заключил соглашения с 13 европейскими компаниями на поставку радаров, систем наведения и других компонентов для проекта противоракетной обороны FREYJA. Об этом гендиректор компании Ирина Терех рассказала в интервью Reuters.

«Практически все согласовано. <…> Сейчас мы находимся на самом напряженном и сложном этапе окончательной сборки всего оборудования, включая радары наблюдения, радары слежения и головки самонаведения. <...> Мы пытаемся уместить программу, которая обычно занимает 20 или 30 лет, в пару лет», — заявила она.

По словам Терех, компания Fire Point планирует, что первый успешный перехват случится к середине 2027 года. Украинская компания в качестве перехватчика использует более быструю версию своей баллистической ракеты FP7, и сейчас интегрирует ее с системой наведения, рассказала гендиректор.

Издание пишет, что норвежская компания Kongsberg работает над созданием командного центра. Немецкая компания Diehl Defence предоставит систему наведения, пишет СМИ.

Терех подчеркнула, что число промышленных партнеров еще может увеличиться до 20, что расширит производственные мощности. Также она рассказала, что Fire Point ведет переговоры с украинскими государственными производителями ракет.

Гендиректор отметила, что Fire Point стремится создать баллистический перехватчик стоимостью менее €1 млн за ракету, что составляет от четверти до одной шестой стоимости американской ракеты для систем ПВО Patriot, которую сейчас использует Украина. Терех подчеркнула, что если получится создать ракету такой стоимости, то это будет «впечатляюще» и «очень дешево».

В июле генерал-майор запаса ВСУ и бывший заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов рассказал, что украинцы вместе со своими европейскими партнерами «очень близко подошли» к созданию противоракетной системы FREYJA, однако у нее пока отсутствует система наведения.

13 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на то, что противоракетная система FREYJA заработает в течение года.

В июне совладелец компании Fire Point Штиллерман сообщил, что украинская зенитная ракета для перехвата баллистических ракет уже готова.

Ранее стало известно, когда Украина хочет применить новые баллистические ракеты.