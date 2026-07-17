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Политика

На Украине назвали одну проблему с системой ПВО FREYJA

Генерал-майор Гаврилов: у системы ПВО FREYJA пока отсутствует система наведения
Efrem Lukatsky/AP

Украинцы «очень близко подошли» к созданию противоракетной системы FREYJA, однако у нее пока отсутствует система наведения. Об этом в интервью «Укринформ» заявил генерал-майор запаса ВСУ и бывший заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов.

«Мы очень близко подошли к украинскому варианту перехватчика. Компания Fire Point продемонстрировала FP-7.x перехватчик, который должен перехватывать баллистические ракеты. Они продемонстрировали саму ракету, которая будет куда-то лететь с нужной скоростью, что позволяет быстро прилететь. Это прототип, но в нем полностью отсутствует система наведения, а в антибалистической системе само наведение является наиболее чувствительным элементом», — отметил он.

Гаврилов подчеркнул, что, возможно, Украина сумеет «креативно» подойти к вопросу наведения ракет, «отойти от классических вещей» и понять, «есть ли варианты быстрее сделать это, используя современные наработки в компонентах, программном обеспечении, искусственном интеллекте и нанотехнологиях».

В мае газета Politico писала, что Украина ускорила разработку своей системы противоракетной обороны на фоне острого дефицита американских перехватчиков Patriot. Также Киев предлагал интегрировать свою технологию с общеевропейскими системами.

13 июля президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что противоракетная система FREYJA заработает в течение года. Также украинский президент сообщил, что Франция будет сотрудничать с Украиной в рамках антибаллистической программы FREYJA.

Ранее на Украине призвали не ждать быстрого результата от лицензии США на Patriot.

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