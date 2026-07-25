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Политика

Во Франции заявили об убытках из-за помощи Украине

Филиппо: Франция спонсирует Украину в ущерб безопасности своих граждан
Shutterstock

Власти Франции продолжают оказывать финансовую помощь Украине в ущерб гражданской безопасности собственного населения. Такое мнение в соцсети X выразил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

По его словам, французское правительство довело систему гражданской защиты до полного упадка, подвергнув опасности пожарных и население. А тем временем Париж направил на Украину еще €17 млрд.

Таким образом Филиппо прокомментировал заявление генерального секретаря профсоюза пожарных Антони Шово. По словам Шово, 22 июля из 12 заявленных самолетов-амфибий Canadair функционировали 11, но из них лишь пять могли летать, так как другие ремонтировались.

Во Франции на фоне сильной жары леса охвачены огнем. Президент Эммануэль Макрон заявил, страна столкнулась летом 2026 года с рекордным числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны.

25 июля Макрон приказал вооруженным силам Франции мобилизоваться для «усиления гражданской безопасности» на фоне бушующих пожаров в стране. Кроме того, в ночь на 24 июля президент обратился в Европейскую комиссию с запросом об активации для Франции механизма гражданской обороны Евросоюза.

Ранее фермеры во Франции заявили о дефиците лука из-за сильной жары.

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