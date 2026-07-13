Зеленский оценил возможность запустить противоракетную систему FREYJA в ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что противоракетная система FREYJA заработает в течение года. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

В рамках заседания Антибаллистической коалиции во Франции украинский президент отметил, что угроза баллистических ракет в мире будет только расти, что является одним из главных последствий существующих конфликтов.

По мнению Зеленского, FREYJA «должна стать реальностью».

Президент Украины добавил, что Европе следует нарастить потенциал в сфере противоракетной обороны, поскольку потребность в защите от баллистических ракет превышает имеющиеся возможности. Зеленский подчеркнул, что европейские государства сами смогут определить для себя необходимое количество таких систем и места их развертывания. Это должно создать новую стратегическую ситуацию для безопасности континента.

13 июля в Париже состоялся саммит коалиции желающих. Ожидается, что в мероприятии примут участие представители 25 стран, включая Украину. Также прибудет генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Как сообщил телеканал Euronews, Франция на саммите может предложить после урегулирования конфликта развернуть на Украине многонациональные силы. Кроме того, участники собираются подтвердить курс на выделение €70 млрд в качестве военной помощи Киеву в текущем году, обсудить лицензионное производство американских ракет Patriot на территории Украины и создание «новой европейской противоракетной системы с участием украинских специалистов».

Ранее французский дипломат анонсировал «важные события» на саммите коалиции желающих в Париже.