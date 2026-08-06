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Политика

Британия включила еще один российский банк в санкционный список

Великобритания ввела санкции против Озон Банка
Carlos Jasso/Reuters

Великобритания ввела санкции против Озон Банка. Об этом говорится на сайте правительства страны.

Кроме того, санкции были введены в отношении банка «Центр-инвест», «Банка Ставр», «Реалист банка» и «ТелеПорт Банка».

До этого журналист американского издания Punchbowl Эндрю Дезидерио заявил, что сенат США обсуждает возможность ускоренного принятия законопроекта об антироссийских санкциях.

4 августа сообщалось, что Уорнок заблокировал ускоренное принятие законопроекта о санкциях против России в верхней палате конгресса Соединенных Штатов.

30 июня стало известно, что сенат Соединенных Штатов преодолел первый процедурный этап на пути к принятию законопроекта о введении новых жестких санкций против России и Ирана.

Ранее экономист оценил вероятность принятия законопроекта Грэма о санкциях против РФ.

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