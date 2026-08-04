В США сенатор-демократ затормозил законопроект о санкциях против России

Американский сенатор-демократ Рафаэль Уорнок заблокировал ускоренное принятие законопроекта о санкциях против России в верхней палате конгресса США. Об этом заявил корреспондент Punchbowl Лора Вайс в соцсети X.

«Он хочет, чтобы была принята поправка, изменяющая формулировку тарифов. Республиканцы уже дали сенаторам Полу Рэнду и Рону Уайдену право голоса по их поправке, полностью отменяющей раздел о тарифах», – написала Вайс.

Она напомнила, что неделей ранее Уорнок голосовал за тарифы.

30 июня сообщалось, что сенат США преодолел первый процедурный этап на пути к принятию законопроекта о введении новых жестких санкций против России и Ирана.

Законопроект, разработанный при участии сенатора Линдси Грэма, предусматривает введение 100% пошлин в отношении пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей, а также пошлины в размере до 500% на весь импорт из России в США.

До этого стало известно, что разработанный Грэмом законопроект о санкциях против России больше навредит Вашингтону, чем Москве.

Ранее в офисе Зеленского назвали возможные сроки принятия санкций США против России.