СМИ в США сообщили о желании сенаторов ускорить процедуру принятия санкций против России

Сенат Соединенных Штатов обсуждает возможность ускоренного принятия законопроекта об антироссийских санкциях. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил журналист американского издания Punchbowl Эндрю Дезидерио.

По его информации, сенаторы-демократы представили через «горячую линию» предложение, в которое вошла поправка сенаторов Рафаэля Уорнока и Билла Кэссиди. Эта поправка вносит изменения в формулировки законопроекта о пошлинах. Дезидерио выразил мнение, что это может свидетельствовать о приближении соглашения об ускорении окончательного принятия документа.

4 августа сообщалось, что Уорнок заблокировал ускоренное принятие законопроекта о санкциях против России в верхней палате конгресса США.

30 июня стало известно, что сенат Соединенных Штатов преодолел первый процедурный этап на пути к принятию законопроекта о введении новых жестких санкций против России и Ирана.

Ранее экономист оценил вероятность принятия законопроекта Грэма о санкциях против РФ.