В сенате США проголосовали за введение санкций против России и Ирана

Сенат США проголосовал за введение новых санкций против России и Ирана

Сенат США преодолел первый процедурный этап на пути к принятию законопроекта о введении новых жестких санкций против России и Ирана. Об этом сообщает издание Punchbowl News.

Переход к дебатам о начале рассмотрения инициативы поддержали 86 сенаторов, против высказались 12. Согласно регламенту, обсуждение документа может продолжаться до 30 часов.

По данным портала, за процедурным голосованием с гостевого балкона сената лично наблюдал президент Украины Владимир Зеленский.

Законопроект, разработанный при участии сенатора Линдси Грэма, предусматривает введение 100% пошлин в отношении пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей, а также пошлины в размере до 500% на весь импорт из России в США.

При этом документ содержит исключения для государств, на которые приходится менее 15% годового экспорта российского газа, если они сокращают объемы его закупок. Несмотря на это, инициатива сохраняет положение о возможности введения пошлины до 500% на весь прямой импорт российских товаров в Соединенные Штаты.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что принятие этого законопроекта будет равняться «выстрелу в ногу» и нанесет ущерб в первую очередь самому Вашингтону. Она подчеркнула, что неэффективность санкционного давления на Россию уже доказана на практике.

Ранее экономист оценил вероятность принятия законопроекта Грэма о санкциях против РФ.