Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса НадеждинаЦиклон «Бернадетт»
Политика

Экономист оценил вероятность принятия законопроекта Грэма о санкциях против РФ

Экономист Рожанковский: в США вряд ли примут закон Грэма о санкциях против РФ
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Вероятность принятия законопроекта о санкциях против России, разработанного сенатором США Линдси Грэмом, крайне мала. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал экономист Владимир Рожанковский, комментируя сообщения западных СМИ о готовности главы Белого дома Дональда Трампа утвердить документ.

Эксперт напомнил, что законопроект был предложен еще при жизни Грэма и с тех пор буксует, как минимум, потому что объем торговли между Россией и США даже в лучшие времена был небольшим.

Однако главная проблема, по его словам, кроется в захоронении урановых отходов — критически важного для национальной безопасности США вопроса.

«Альтернатив фактически нет. Есть только Канада, которая постоянно отказывается — ни за какие коврижки. <...> При этом в США действует закон, запрещающий делать это у себя, — его лоббируют «зеленые». И если новый законопроект будет принят, США окажутся в безвыходной ситуации — придется нарушать собственное законодательство», — пояснил Рожанковский.

О намерении Трампа поддержать законопроект сообщил накануне телеканал CNN.

Документ, предложенный Грэмом, предусматривает введение 500-процентных пошлин для торговых партнеров России. Возможное принятие законопроекта не означает автоматического введения санкций. Этот документ предоставляет президенту США право решать, вводить санкции или нет, по своему усмотрению.

Линдси Грэм скончался вечером 11 июля после непродолжительной и внезапной болезни. Сообщалось, что к нему домой выезжали экстренные службы.

Ранее американист объяснил, как смерть Грэма повлияет на Украину.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Бежевые мамы» нарушают психику ребенка или нет? Отвечают врач и психологи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!