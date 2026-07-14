Экономист оценил вероятность принятия законопроекта Грэма о санкциях против РФ

Экономист Рожанковский: в США вряд ли примут закон Грэма о санкциях против РФ

Вероятность принятия законопроекта о санкциях против России, разработанного сенатором США Линдси Грэмом, крайне мала. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал экономист Владимир Рожанковский, комментируя сообщения западных СМИ о готовности главы Белого дома Дональда Трампа утвердить документ.

Эксперт напомнил, что законопроект был предложен еще при жизни Грэма и с тех пор буксует, как минимум, потому что объем торговли между Россией и США даже в лучшие времена был небольшим.

Однако главная проблема, по его словам, кроется в захоронении урановых отходов — критически важного для национальной безопасности США вопроса.

«Альтернатив фактически нет. Есть только Канада, которая постоянно отказывается — ни за какие коврижки. <...> При этом в США действует закон, запрещающий делать это у себя, — его лоббируют «зеленые». И если новый законопроект будет принят, США окажутся в безвыходной ситуации — придется нарушать собственное законодательство», — пояснил Рожанковский.

О намерении Трампа поддержать законопроект сообщил накануне телеканал CNN.

Документ, предложенный Грэмом, предусматривает введение 500-процентных пошлин для торговых партнеров России. Возможное принятие законопроекта не означает автоматического введения санкций. Этот документ предоставляет президенту США право решать, вводить санкции или нет, по своему усмотрению.

Линдси Грэм скончался вечером 11 июля после непродолжительной и внезапной болезни. Сообщалось, что к нему домой выезжали экстренные службы.

Ранее американист объяснил, как смерть Грэма повлияет на Украину.