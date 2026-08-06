Стало известно об отказе США в назначении Умерова послом Украины

Нардеп Гончаренко: в Госдепе отказали в назначении Умерова послом Украины

США отказали Киеву в назначении послом Украины в стране экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова. Об этом написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Умерова хотели все-таки подавать на посла США. Его кандидатура была предложена США, но в Госдепе мягко отказали», — отметил он.

21 июля издание «Страна.ua» со ссылкой на анонимный источник в офисе президента Украины написало, что Умеров является главным кандидатом на должность посла страны в США. Затем президент Украины Владимир Зеленский назначил Умерова главой Службы внешней разведки.

3 августа президент Украины Владимир Зеленский уволил Ольгу Стефанишину с должности посла Украины в США. Газета Financial Times сообщила, что увольнение Стефанишиной может быть связано с делом о покупке элитной недвижимости в Киеве членами ее семьи.

Затем стало известно о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура предъявили новое обвинение Стефанишиной.

Ранее были названы два кандидата на должность нового посла Украины в США.