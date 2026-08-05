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Политика

Собянин рассказал, что является основой успеха в войне

Собянин назвал экономику мирной жизни основой успеха в войне
Сергей Гунеев/РИА Новости

Стабильная экономика мирной жизни в стране является основой успеха в войне. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.

Он отметил, что власти страны постоянно слышат разговоры о том, что надо развернуть всю экономику на войну. Однако решение погубить нормальную жизнь «убьет вообще страну», заявил чиновник.

«Если не будет самой экономики мирной жизни, не будет налогов, не будет доходов населения <…>, то и мы не достигнем успеха в войне», — сказал Собянин.

Он добавил, что современная война ведется на два фронта. Это непосредственно «горячий» фронт и экономика страны.

«Без этого победить невозможно», — резюмировал мэр российской столицы.

До этого президент России Владимир Путин назвал единство российского общества главным залогом победы в украинском конфликте.

Кроме того, Путин отмечал, что поддержка, в том числе моральная, участников специальной военной операции (СВО) на Украине со стороны всех жителей России является одной из основ успехов на поле боя.

Ранее Путин заявил о необходимости добиться баланса в выпуске «пушек и масла».

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