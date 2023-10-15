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Путин назвал главный залог победы России в украинском конфликте

Путин: единство общества является главным залогом победы России на Украине

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Павел Бедняков/РИА Новости

Залог победы РФ в украинском конфликте заключается в единстве российского общества. Об этом в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин, заявил президент страны Владимир Путин.

Во время беседы глава государства рассказал о своей недавней встрече с участниками специальной военной операции (СВО), призванными из Бурятии. Мероприятие состоялось в Кремле в конце сентября.

При этом российский лидер отметил, что похвалил военнослужащих за проявленное мужество и нежелание «бежать» с поля боя. Как сказал Путин, одного из бойцов его слова крайне удивили — мужчина переспросил у президента, «куда они не побежали».

«И вдруг, на полном серьезе, без всякой иронии говорят: «Буряты не бегут». Понимаете, это дорогого стоит. Русский человек, но из Бурятии, и говорит такие слова. Есть нечто, что объединяет наш народ, Единое целое», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что считает это единство ключевой гарантией всех побед страны.

Ранее российский лидер заявил о полном провале контрнаступления Вооруженных сил Украины.

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