Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал, что является основой успехов участников СВО на Украине

Путин назвал поддержку бойцов СВО со стороны россиян основой успехов на фронте

close
100%
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Поддержка, в том числе моральная, участников специальной военной операции (СВО) на Украине со стороны всех жителей РФ является одной из основ успехов военнослужащих на поле боя. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин, передает ТАСС.

Глава государства 30 мая провел встречу с семьями граждан, награжденных орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня». Мероприятие состоялось в формате видео-конференции.

В частности, во встрече приняла участие семья Шишовых. Путин от своего имени и имени солдат поблагодарил членов этой семьи за регулярную отправку на фронт полезных вещей и писем.

«Вы знаете, насколько это важно для людей, которые жизнью своей рискуют для интересов нашей страны, в интересах вот таких семей, как ваша», — подчеркнул он.

Глава государства добавил, что подобная поддержка является основой бытия российских граждан в целом. Более того, от нее зависят успехи военнослужащих в зоне конфликта.

29 мая президент принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссии Государственного совета РФ по направлениям социально-экономического развития. В ходе совещания он поставил участников СВО в пример чиновникам, потребовав от них работать так же напряженно.

Ранее Путин заявил о необходимости добиться баланса в производстве «пушек и масла».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами