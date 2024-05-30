Путин рассказал, что является основой успехов участников СВО на Украине

Поддержка, в том числе моральная, участников специальной военной операции (СВО) на Украине со стороны всех жителей РФ является одной из основ успехов военнослужащих на поле боя. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин, передает ТАСС.

Глава государства 30 мая провел встречу с семьями граждан, награжденных орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня». Мероприятие состоялось в формате видео-конференции.

В частности, во встрече приняла участие семья Шишовых. Путин от своего имени и имени солдат поблагодарил членов этой семьи за регулярную отправку на фронт полезных вещей и писем.

«Вы знаете, насколько это важно для людей, которые жизнью своей рискуют для интересов нашей страны, в интересах вот таких семей, как ваша», — подчеркнул он.

Глава государства добавил, что подобная поддержка является основой бытия российских граждан в целом. Более того, от нее зависят успехи военнослужащих в зоне конфликта.

29 мая президент принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссии Государственного совета РФ по направлениям социально-экономического развития. В ходе совещания он поставил участников СВО в пример чиновникам, потребовав от них работать так же напряженно.

Ранее Путин заявил о необходимости добиться баланса в производстве «пушек и масла».