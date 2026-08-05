Для Украине сложилась опасная ситуация вокруг Краматорска, и российские войска добиваются на Донбассе «значительных успехов». Об этом в статье для Welt написал журналист газеты Альфред Хакенсбергер.

«Боевые действия усиливаются и на востоке Украины. Особенно опасная ситуация сложилась вокруг Краматорска. <…> Российские войска добиваются значительных успехов: год назад они находились всего в 30 километрах от Краматорска; сегодня, как говорят, они находятся менее чем в половине этого расстояния», — написал он.

По словам Хакенсбергера, население Краматорска и соседнего с ним Славянска сократилось более чем вдвое. Автор отметил, что сейчас «существует большая обеспокоенность» по поводу того, что Краматорск и другие населенные пункты Донбасса может «рано или поздно» постичь та же участь, что и другие украинские города до них.

Журналист подчеркнул, что на население городов продвижение российских войск оказывает «катастрофическое воздействие», так как городские объекты «ежедневно подвергаются атакам беспилотников и планирующих бомб». Так, в Краматорске выходить на улицу ночью стало небезопасно, и сейчас из него идет эвакуация мирных жителей.

Хакенсбергер также подчеркнул, что потеря остатков Донецкой области станет одним из самых тяжелых поражений Киева и «одним из самых больших триумфов» президента России Владимира Путина с начала конфликта.

В июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российская армия в будущем намерена взять Краматорск и Славянск.

В середине июля глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские войска вплотную подошли к некоторым позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Cлавянском направлении.

В начале августа военный эксперт Виталий Киселев рассказал, что ключевой задачей российских подразделений, которые действуют в районе Дружковской городской общины, является выход к южным окраинам Краматорска и закрепление на этом направлении.

Ранее ВС РФ нанесли мощный удар по Краматорску.