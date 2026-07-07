Вооруженные силы РФ в будущем намерены взять под контроль Краматорск и Славянск. Об этом в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Теперь они (российские военные — прим. «Газета.Ru» собираются освободить еще два важных города — Краматорск и Славянск», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что после перехода под российский контроль этих двух населенных пунктов будет освобождена вся территория Донецкой народной республики.

Песков также указал на то, что Киев 12 лет делал из Константиновки неприступную крепость.

Успехи Вооруженных сил РФ в Константиновке и Красном Лимане свидетельствуют о приближающемся освобождении Славянска и Краматорска. Эксперты утверждают, что это открывает дорогу к финальной битве за Донбасс. И уже сегодня начинаются решающие бои. Чем важно взятие Константиновки — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков заявил, что Россия была близка к достижению мира с Украиной.