ВСУ вырыли тоннели у Славянска и Краматорска в ДНР

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) проложили сеть технологических тоннелей в районе Славянска и Краматорска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Виталий Киселев.

По его словам, ключевой задачей российских подразделений, действующих в районе Дружковской городской общины, является выход к южным окраинам Краматорска и закрепление на этом направлении.

«От Краматорска и до самого Славянска, насколько мы понимаем, у украинских боевиков вырыты технологические тоннели. Они используются для передвижения мотоциклов, скутеров, мопедов, но не тяжелой техники», — сказал он.

Киселев отметил, что аналогичные тоннели создаются ВСУ и на других участках фронта, в частности, на запорожском направлении, в районе правого берега Днепра.

30 июля военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что до конца лета Вооруженные силы РФ могут взять под контроль Дружковку и Доброполье. По его словам, успехи будут зависеть от ударов ВС РФ по врагу «на море, суше и Западной Украине». Армия России подходит к Славянску и Краматорску, «счет идет на километры», указал он.

Штурмовые группы подразделений и частей ВС РФ завязали бои на окраинах Славянска и начали просачиваться в город. Однако ВСУ за 12 лет превратили Славянско-Краматорскую агломерацию в мощный укрепленный район, и штурм этих городов потребует от ВС РФ значительных усилий и времени. Как лучше действовать российским военным, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Ранее Зеленский назвал жесткой ситуацию для украинских войск на фронте.