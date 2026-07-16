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Армия

Пушилин рассказал о продвижении ВС России у Славянска

Пушилин: ВС РФ вплотную подошли к некоторым позициям ВСУ у Славянска
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска вплотную подошли к некоторым позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Cлавянском направлении. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Сам Славянск находится в низменности относительно тех позиций, к которым сейчас мы уже вплотную подходим», — уточнил он.

В начале июня стало известно, что бойцы «Южной» группировки войск вели бои в Николаевке в ДНР и приближаются к Славянску, расположенному в Краматорском районе.

По словам военного эксперта Юрия Кнутова, после взятия под контроль Константиновки в ДНР российские войска возьмут в огневой мешок Славянско-Краматорскую агломерацию. ВС РФ займутся изматыванием сил противника на этом направлении, на что может уйти более 40 дней, после чего армия приступит к непосредственному освобождению населенных пунктов, уточнил он.

Славянск и Краматорск образуют крупнейшую подконтрольную Киеву городскую агломерацию, которая является самым важным транспортно-логистическим узлом и укрепрайоном ВСУ на северном Донбассе.

Ранее военный эксперт назвал стратегическую задачу ВС РФ на 2026 год

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