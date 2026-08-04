ВС РФ нанесли мощный удар по Краматорску

Российские войска нанесли мощный удар по городу-крепости Краматорску в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«В Краматорске была серия мощных прилетов», — сообщил Telegram-каналу местный житель.

Он добавил, что удары были нанесены и по соседнему Славянску.

Накануне военный эксперт Виталий Киселев рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) проложили сеть технологических тоннелей в районе Славянска и Краматорска в ДНР.

По его словам, ключевой задачей российских подразделений, действующих в районе Дружковской городской общины, является выход к южным окраинам Краматорска и закрепление на этом направлении.

30 июля военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что до конца лета Вооруженные силы РФ могут взять под контроль Дружковку и Доброполье. По его словам, успехи будут зависеть от ударов ВС РФ по противнику «на море, суше и Западной Украине». Армия России подходит к Славянску и Краматорску, «счет идет на километры», указал он.

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