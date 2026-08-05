На Украине участились случаи нападения на сотрудников ТЦК

С начала 2025 года до середины 2026 года было зафиксировано 167 нападений на сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) в зоне ответственности оперативного командования (ОК) Сухопутных войск Украины «Север», к которой относятся Житомирская, Полтавская, Сумская, Черниговская, Киевская области и город Киев. Об этом сообщает «Украинская правда».

СМИ пишет, что за все предыдущие годы конфликта подобных ситуаций было всего три.

Кроме того, за 2025 и половину 2026 года украинцы напали на военных Волынского ТЦК 93 раза, тогда как в 2022-2024 годах было зафиксировано лишь пять случаев агрессии по отношению к ним.

Собеседник УП, который служит в ТЦК в одном из центральных городов Украины, подтвердил усиление агрессии по отношению к сотрудникам центров.

«Мы работаем совместно с полицией. Имеем право задерживать нарушителей. Но очень часто в таких случаях появляются «Робин Гуды», преимущественно женского пола, которые в невероятно агрессивной форме начинают отбивать военнообязанных. К ним присоединяются другие «неравнодушные». Они не разбираются, по каким причинам задерживают нарушителя, а спускают собак, разбивают окна в служебных машинах», – рассказывает военный о своём опыте работы в группах оповещения.

По его словам, в большинстве случаев гражданскими первыми проявляют агрессию по отношению к сотрудникам ТЦК, и сейчас стало «очень опасно работать на улицах», так как люди «обычно сразу убегают или нападают».

В июле во Львове случились массовые беспорядки после того, как работники ТЦК избили и затащили в свой автомобиль местного жителя. Затем «бунтовщиков» заставили извиняться и восхвалять ТЦК.

В том же месяце украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что общество готово линчевать военкомов, так как оно дошло до «точки кипения» из-за мобилизации.

В августе в Одессе мужчина открыл огонь по сотрудникам ТЦК, которые проводили мобилизацию.

Ранее на Украине призвали стрелять по гражданским, нападающим на сотрудников ТЦК.