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Армия

Украинец напал на сотрудников ТЦК

В Одессе мужчина открыл огонь по сотрудникам ТЦК
Mehaniq/Shutterstock/FOTODOM

В Одессе мужчина открыл огонь по проводившим мобилизацию сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК). Об этом сообщает «Страна.ua».

В публикации утверждается, что мужчина выбежал на улицу и напал на сотрудников ТЦК. 25-летнего сотрудника центра госпитализировали с ранением спины в области легких, его коллеги самостоятельно обратились за медицинской помощью.

По данным издания, полицейские пытались штурмовать квартиру нападавшего, но ему удалось скрыться. Мужчину разыскивают.

30 июля сообщалось, что Госбюро расследований Украины совместно с генштабом ВСУ провело обыски более чем в 100 территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК) в большинстве регионов страны. Обыски проходят на фоне роста жалоб украинцев на действия ТЦК, а в Раде ранее заявляли, что ситуация вокруг военкоматов достигла «точки кипения». Что известно о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что начальник одного из ТЦК в Одессе брал взятки талонами на дизель.

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