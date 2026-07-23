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Политика

На Украине призвали стрелять по гражданским, нападающим на сотрудников ТЦК

Экс-командир Дикий: нападающих на сотрудников ТЦК нужно уничтожать
Matteo Placucci/ZUMA Press Wire/Reuters

Бывший командир роты батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Евгений Дикий призвал устранять украинцев, которые нападают на сотрудников ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкоматов). Об этом он заявил украинскому изданию «Телеграф».

По его словам, украинские гражданские, нападающие на сотрудников ТЦК, должны быть ликвидированы, так как они, с точки зрения Дикого, не отличаются от российских солдат.

«Речь идет не о конкретных людях, а о ситуации: когда гражданские лица нападают на военнослужащих ВСУ, эта ситуация для меня не отличается от нападения россиян на фронте — напавший на украинского солдата враг должен быть уничтожен. Всем военнослужащим ВСУ должно быть дано не просто право, а четкая инструкция открывать огонь на поражение в случае нападения, угрозе их жизни, здоровью или имуществу», — заявил он.

Также Дикий отметил, что солдатам ВСУ нужно дать гарантию того, что военные «не будут годами доказывать свою невиновность».

Кроме того, он сказал, что нападение на сотрудников ТЦК нужно квалифицировать по статье о госизмене, и за это «должны быть образцово-показательные процессы».

В июле во Львове произошли массовые беспорядки после того, как сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) избили и затащили в свой автомобиль местного жителя. Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) осудил протестующих и заявил, что ожидает «справедливой реакции» правоохранительных органов.

Затем устроивших бунт против сотрудников ТЦК жителей Львова заставили извиняться и прославлять ТЦК.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что украинцы готовы линчевать военкомов, так как общество дошло до «точки кипения» из-за мобилизации.

Ранее Дикий призвал уклонистов от армии сдать паспорт.

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