«Полиция боялась подойти»: как во Львове начался массовый бунт из-за мобилизации

Массовый бунт против ТЦК во Львове сняли на видео

Во Львове произошли массовые беспорядки после того, как сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) избили и затащили в свой автомобиль местного жителя. На улице собрались сотни возмущенных жителей: они перевернули служебный автомобиль и сорвали одежду с военного, обвинив его во взяточничестве. По словам очевидцев, «полиция боялась подойти» к протестующим. Успокоить участников беспорядков удалось только после прибытия дополнительных сил.

Беспорядки во Львове

Вечером 8 июля, в Сыховском районе Львова сотрудники ТЦК совместно с полицией проводили мероприятия «по оповещению граждан». Во время рейда они остановили мужчину 1996 года рождения, который с 12 июня 2026 года находился в розыске.

Очевидцы рассказали, что представители ТЦК потащили мужчину в автомобиль, задержанный пытался защищаться. Как сообщают местные каналы, один из сотрудников центра комплектования выбежал из автомобиля, догнал молодого человека и нанес ему удар кулаком в голову.

По данным центра комплектования, задержанного удалось усадить в машину и увезти с места происшествия. Его доставили в ТЦК, а затем направили на прохождение военно-врачебной комиссии.

Толпа на месте рейда не успокаивалась: они стали окружать оставшихся там сотрудников военкомата и вести себя агрессивно.

На улице собрались сотни протестующих, они начали наносить удары по автомобилю ТЦК, прокололи шины, сорвали бампер и перевернули машину на крышу. На одной из записей видно, как удары по перевернутому автомобилю наносит мужчина на инвалидной коляске.

«Здесь машина была перевернута. Многие люди, много полиции. Полиция боялась подойти», — рассказал мужчина по имени Евгений на видео, которое опубликовало издание «Общественное. Новости».

В ходе беспорядков протестующие также сорвали одежду с сотрудника военкомата и обвинили его во взяточничестве. На опубликованном в соцсетях видео слышно, как мужчина говорит сотруднику ТЦК: «Ты получаешь двушку долларов с человека!»

На опубликованных видеозаписях также слышны звуки, похожие на выстрелы.

Беспорядки прекратились после прибытия на место дополнительных сил полиции .

Реакция властей

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что после происшествия провел срочное совещание с правоохранительными органами. По его словам, все лица, совершавшие правонарушения или препятствовавшие деятельности военнослужащих, должны быть установлены и привлечены к ответственности.

Одновременно, отметил Козицкий, Львовский областной ТЦК проведет служебное расследование действий своих сотрудников по отношению к гражданину 1996 года рождения , который, по утверждению властей, находился в розыске.

Глава аппарата Львовской ОВА Тарас Грень уточнил в эфире «Общественных новостей», что в основном в протестах участвовали жители близлежащих районов .

После произошедшего в Минобороны Украины заявили, что методы проведения мобилизации «нуждаются в совершенствовании» и работа в этом направлении продолжается.

Ведомство назвало нападение на военнослужащих во Львове недопустимым и призвало установить личности всех гражданских, участвовавших в нападении на сотрудников ТЦК, и привлечь их к ответственности.

Произошедшее также прокомментировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он осудил действия протестующих и призвал правоохранительные органы дать им правовую оценку.

«Если вы срываете одежду и бьете военнослужащего своей армии, подумайте, кто завтра будет защищать вас от вражеской армии», — написал Буданов.