«Полиция боялась подойти»: как во Львове начался массовый бунт из-за мобилизации

Беспорядки во Львове
Вечером 8 июля, в Сыховском районе Львова сотрудники ТЦК совместно с полицией проводили мероприятия «по оповещению граждан». Во время рейда они остановили мужчину 1996 года рождения, который с 12 июня 2026 года находился в розыске.
Очевидцы рассказали, что представители ТЦК потащили мужчину в автомобиль, задержанный пытался защищаться. Как сообщают местные каналы, один из сотрудников центра комплектования выбежал из автомобиля, догнал молодого человека и нанес ему удар кулаком в голову.
По данным центра комплектования, задержанного удалось усадить в машину и увезти с места происшествия. Его доставили в ТЦК, а затем направили на прохождение военно-врачебной комиссии.
Толпа на месте рейда не успокаивалась: они стали окружать оставшихся там сотрудников военкомата и вести себя агрессивно.
На улице собрались сотни протестующих, они начали наносить удары по автомобилю ТЦК, прокололи шины, сорвали бампер и перевернули машину на крышу. На одной из записей видно, как удары по перевернутому автомобилю наносит мужчина на инвалидной коляске.
«Здесь машина была перевернута. Многие люди, много полиции. Полиция боялась подойти», — рассказал мужчина по имени Евгений на видео, которое опубликовало издание «Общественное. Новости».
В ходе беспорядков протестующие также сорвали одежду с сотрудника военкомата и обвинили его во взяточничестве. На опубликованном в соцсетях видео слышно, как мужчина говорит сотруднику ТЦК: «Ты получаешь двушку долларов с человека!»
На опубликованных видеозаписях также слышны звуки, похожие на выстрелы.
Беспорядки прекратились после прибытия на место дополнительных сил полиции.
Реакция властей
Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что после происшествия провел срочное совещание с правоохранительными органами. По его словам, все лица, совершавшие правонарушения или препятствовавшие деятельности военнослужащих, должны быть установлены и привлечены к ответственности.
Одновременно, отметил Козицкий, Львовский областной ТЦК проведет служебное расследование действий своих сотрудников по отношению к гражданину 1996 года рождения, который, по утверждению властей, находился в розыске.
Глава аппарата Львовской ОВА Тарас Грень уточнил в эфире «Общественных новостей», что в основном в протестах участвовали жители близлежащих районов.
После произошедшего в Минобороны Украины заявили, что методы проведения мобилизации «нуждаются в совершенствовании» и работа в этом направлении продолжается.
Ведомство назвало нападение на военнослужащих во Львове недопустимым и призвало установить личности всех гражданских, участвовавших в нападении на сотрудников ТЦК, и привлечь их к ответственности.
Произошедшее также прокомментировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он осудил действия протестующих и призвал правоохранительные органы дать им правовую оценку.
«Если вы срываете одежду и бьете военнослужащего своей армии, подумайте, кто завтра будет защищать вас от вражеской армии», — написал Буданов.
По данным «Страны.ua», расследование ведется как в отношении участников протестов, так и в отношении сотрудников ТЦК.