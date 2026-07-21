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Армия

Украинский омбудсмен Лубинец заявил, что в стране «дошли до точки кипения» из-за мобилизации

Омбудсмен Лубинец: украинцы готовы линчевать военкомов
DvoretskaO./Wikimedia Commons

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что граждане Украины готовы линчевать военкомов, так как общество «дошло до точки кипения» из-за мобилизации. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

«Из-за того, что люди, по их мнению, не видят правовой реакции на действия ТЦК (территориальных центров комплектования. — «Газета.Ru»)..., сами граждане Украины берут на себя ответственность и пытаются таким образом противодействовать происходящему. Это, в свою очередь, приводит к еще более тяжелым последствиям и проблемам в будущем. Поэтому эта ситуация должна всем нам показать, что на самом деле точка кипения в украинском обществе уже практически достигнута», — поделился Лубинец.

Таким образом омбудсмен прокомментировал произошедший во Львове массовый протест против мобилизации.

По его словам, примерно в 10% случаев все происходит с соблюдением установленных процедур, в остальных 90% случаев речь идет о прямом нарушении прав граждан Украины.

17 июля стало известно, что исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара в своей работе сконцентрируется на увеличении объемов мобилизации, в том числе за счет возвращения военнообязанных граждан из стран Европы.

Ранее в Раде предложили официально разрешить откупаться от мобилизации.

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