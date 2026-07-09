Участников бунта во Львове заставили кричать «Слава ТЦК»

Устроивших бунт против сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) жителей Львова заставили извиниться и записать видео с криками «Слава ТЦК». Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

На опубликованном ролике группа молодых людей признает, что были неправы. Один из них пообещал, что скоро отправится на фронт, другой признался, что уже служит в Вооруженных силах Украины и просто находился в отпуске.

Вечером 8 июля во Львове произошли массовые беспорядки после того, как сотрудники ТЦК избили и затащили в автомобиль местного жителя. На улице собрались сотни возмущенных людей. Они перевернули служебную машину, прокололи шины, сорвали бампер и нанесли удары по автомобилю. Также протестующие сорвали одежду с сотрудника военкомата и обвинили его во взяточничестве.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий провел срочное совещание с правоохранителями и заявил, что все нарушители должны быть установлены и привлечены к ответственности. При этом областной ТЦК проведет служебное расследование действий своих сотрудников. В Минобороны Украины назвали нападение на военных недопустимым и призвали установить личности участников протестов.

Ранее на Украине обвинили ТЦК в мобилизации мужчин с сахарным диабетом и ожирением.