На Украине захотели отменить бронь от мобилизации для части граждан

На Украине предложили отметить автоматическую отсрочку от мобилизации для отцов троих или более детей. Об этом сообщает издание «Телеграф» со ссылкой на петицию на сайте украинского Кабмина.

Речь в петиции идет об отмене отсрочки для мужчин, которые имеют на иждивении троих или более детей младше 18 лет. Автор отметил, что такой мужчина, который имеет одного или нескольких несовершеннолетних детей, не обладает отсрочкой от армии и может быть мобилизован. И поэтому основное бремя службы в ВСУ ложиться на мужчин, которые имеют мало детей или еще не успели создать семью.

«Количество детей само по себе не доказывает, что мужчина является единственным кормильцем или единственным лицом, способным обеспечить уход. Неужели отец двоих детей менее нужен своей семье, чем отец троих? Почему один годами проходит службу на фронте, а другой получает автоматическую защиту только по арифметической разнице? Трое детей — это ответственность, но не автоматическая броня от службы», — сказано в петиции.

В петиции предложили сохранить бронь от мобилизации только для отцов-одиночек, опекунов детей с инвалидностью или тяжелобольных детей, а также для единственных законных представителей.

22 июля стало известно, что на Украине приостановят бронирование от мобилизации через приложение «Дия». Тогда же сообщалось о том, что правительство Украины отменило создание координационного центра по бронированию от мобилизации.

В мае министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев заявил, что на Украине от мобилизации забронировано 1,37 млн работников.

Ранее в ВСУ назвали условие для сокращения принудительной мобилизации на Украине.