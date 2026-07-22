На Украине хотят приостановить бронирование от мобилизации через приложение

На Украине приостановят бронирование от мобилизации через приложение «Дия» уже в следующем месяце. Об этом пишет местное издание «Телеграф» со ссылкой на источники в Верховной раде.

По его данным, украинский кабмин намерен создать координационный центр по организации бронирования. Так, в настоящее время предприятие подает пакет документов в министерство или областную военную администрацию (ОВА), чтобы получить статус критически важного, а затем автоматически бронирует своих сотрудников через «Дию». После нововведения данные в координационный центр будут передавать чиновники.

«Ранее было запланировано, что «Дия» перестанет работать начиная с 8 августа. То есть у компаний могут возникнуть проблемы со скорым, адекватным и логическим перебронированием через «Дию». И есть вероятность, что этот координационный штаб в ручном режиме как раз и будет проверять критичность предприятий», — сказали журналистам.

Возможность бронирования через «Дию» закроют примерно на месяц, есть вероятность, что у части граждан «слетит их бронирование» на неопределенный срок, говорится в публикации.

До этого директор Института социологии Национальной академии наук Украины Евгений Головаха рассказала, что более половины украинцев считают мобилизацию главной проблемой страны, а еще — коррупцию и низкий уровень жизни.

Также социолог подчеркнул, что в «пятерку» проблем входят идущие боевые действия, связанные с ними потери и проблемы с чувством безопасности и усталость от конфликта.

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