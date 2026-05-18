Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

Стало известно, сколько работников забронировано от мобилизации на Украине

Министр экономики Украины Соболев: бронь от мобилизации имеют 1,3 млн работников
Efrem Lukatsky/AP

На Украине от мобилизации забронировано 1,37 млн работников. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

По словам Соболева, сейчас в стране забронировано более миллиона человек из десяти миллионов работающих на «действительно критических предприятиях».

«Сейчас приоритеты имеют сектора, которые критически важны для функционирования государства. Это ОПК, энергетика, медицина, ЖКХ. И на прифронтовых территориях мы дали людям стопроцентную возможность бронироваться. Забронировано 1,37 млн человек. За год бронирование немного выросло. Будут еще волны по бронированию. И вы видите, что режим держится. Почему? Критически важные предприятия, которые забронированы, генерируют 60% налоговых поступлений», — отметил он.

Соболев также подчеркнул, что «есть большое количество людей», которые находятся в розыске, не участвуют или «немного исключены» из формальной занятости, а также не находятся в войсках. С его точки зрения, они должны быть «резервом», который должен или работать, или воевать.

В конце апреля нардеп и член комитета Верховной Рады по нацбезопасности Ирина Фриз рассказала, что на Украине могут пересмотреть систему бронирования работников, и в таком случае значительная часть граждан, которая имеет бронь, может попасть под мобилизацию.

Также 25 апреля журналистка Юлия Забелина со ссылкой на свои источники сообщила, что Минобороны Украины рассматривает вариант с сохранением броней только для сотрудников оборонных предприятий.

В мае нардеп Юрий Здебский заявил, что на Украине могут перепроверить все бронирования для мужчин, и это может коснуться как сотрудников предприятий, так и для студентов с отсрочками.

Кроме того, в мае украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что на Украине рассматривают вариант пополнения личного состава ВСУ за счет притока в армию 350-400 тысяч новобранцев из-за уменьшения квоты для предоставления брони от мобилизации.

Ранее на Украине сообщили о призыве на службу медиков.

 
Теперь вы знаете
Нормы ферритина точно не знают даже врачи. Зачем тогда его «поднимать»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!