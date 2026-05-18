Стало известно, сколько работников забронировано от мобилизации на Украине

На Украине от мобилизации забронировано 1,37 млн работников. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

По словам Соболева, сейчас в стране забронировано более миллиона человек из десяти миллионов работающих на «действительно критических предприятиях».

«Сейчас приоритеты имеют сектора, которые критически важны для функционирования государства. Это ОПК, энергетика, медицина, ЖКХ. И на прифронтовых территориях мы дали людям стопроцентную возможность бронироваться. Забронировано 1,37 млн человек. За год бронирование немного выросло. Будут еще волны по бронированию. И вы видите, что режим держится. Почему? Критически важные предприятия, которые забронированы, генерируют 60% налоговых поступлений», — отметил он.

Соболев также подчеркнул, что «есть большое количество людей», которые находятся в розыске, не участвуют или «немного исключены» из формальной занятости, а также не находятся в войсках. С его точки зрения, они должны быть «резервом», который должен или работать, или воевать.

В конце апреля нардеп и член комитета Верховной Рады по нацбезопасности Ирина Фриз рассказала, что на Украине могут пересмотреть систему бронирования работников, и в таком случае значительная часть граждан, которая имеет бронь, может попасть под мобилизацию.

Также 25 апреля журналистка Юлия Забелина со ссылкой на свои источники сообщила, что Минобороны Украины рассматривает вариант с сохранением броней только для сотрудников оборонных предприятий.

В мае нардеп Юрий Здебский заявил, что на Украине могут перепроверить все бронирования для мужчин, и это может коснуться как сотрудников предприятий, так и для студентов с отсрочками.

Кроме того, в мае украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что на Украине рассматривают вариант пополнения личного состава ВСУ за счет притока в армию 350-400 тысяч новобранцев из-за уменьшения квоты для предоставления брони от мобилизации.

Ранее на Украине сообщили о призыве на службу медиков.