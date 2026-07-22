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На Украине отменили решение о создании центра по бронированию от мобилизации

Кабмин Украины отменил решение о создании центра по бронированию от мобилизации
Shutterstock

Правительство Украины отменило создание координационного центра по бронированию от мобилизации. Такое решение было принято на заседании кабмина 22 июля, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на соответствующий документ.

В среду украинское издание «Телеграф», ссылаясь на источники в Верховной раде, написало, что на Украине приостановят бронирование от мобилизации через приложение «Дия» уже в августе. По данным СМИ, кабмин страны намерен создать координационный центр по организации бронирования. Так, в настоящее время предприятие подает пакет документов в министерство или областную военную администрацию (ОВА), чтобы получить статус критически важного, а затем автоматически бронирует своих сотрудников через «Дию». После нововведения данные в координационный центр будут передавать чиновники.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «эффективный» процесс мобилизации в стране является приоритетом для ВСУ.

Ранее было названо число мобилизованных украинцев за последние два года.

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