В ВСУ назвали условие для сокращения принудительной мобилизации на Украине

Для сокращения принудительной мобилизации в ряды ВСУ нужны финансово-экономические ресурсы и финансовые гарантии, которые необходимо найти. Об этом заявил командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем «Ахиллес», майор ВСУ Юрий Федоренко, чьи слова приводит УНИАН.

«Что касается перспектив и реформы армии, правда будет немного горькой. Для того чтобы провести реформу украинской армии в полной мере и повысить эффективность мобилизации — уменьшить количество принудительной и увеличить добровольную — нужны финансово-экономические ресурсы, социальные гарантии, соответствующие пакеты, заработная плата и т. д. Этот ресурс нужно найти», — сказал Федоренко.

Он выразил надежду, что новый главком ВСУ Михаил Драпатый найдет способ исправить «этот дисбаланс». Как заявил военный, «принуждения должно становиться меньше, добровольной мобилизации – больше», но для этого потребуется время.

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в конце февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась. Власти страны принимают меры, чтобы исключить возможность уклонения от службы для мужчин призывного возраста.

В украинских социальных сетях регулярно появляются видеозаписи принудительной мобилизации и столкновений граждан с сотрудниками военкоматов в различных населенных пунктах. В связи с острой нехваткой личного состава в армии участились рейды в общественных местах, мужчины призывного возраста пытаются любыми способами покинуть страну, нередко рискуя жизнью.

Ранее на Украине призвали стрелять по гражданским, нападающим на сотрудников ТЦК.