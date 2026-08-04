Россия добьется мира на поле боя, так как Украина и страны НАТО отвергают дипломатическое урегулирование конфликта. Такое мнение высказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Россия всегда была джентльменом в этом конфликте, создавая возможности для переговоров. <…> Но поскольку и Украина, и НАТО предают концепцию мира, теперь дверь захлопнулась. <…> Россия просто победит в этом конфликте», — заявил Риттер.

По его словам, Россия разрушает Украину «по частям». ВС РФ уничтожают заправки в районе Харькова и Сум, а значит у населения не останется бензина и «оно убежит», порассуждал военный. При этом он заметил, что спасти Украину уже невозможно.

До этого президент Владимир Путин, комментируя складывающуюся на фронте ситуацию, заявил, что Россия придет туда, куда нужно в рамках проведения спецоперации на Украине. Он также отмечал, что Россия исходит из того, что боевые действия на Украине завершатся достижением российских целей. По его словам, «они когда-то завершатся, и, безусловно, завершатся при достижении нами поставленных перед собой целей».

Ранее в США фразой «с этой нацией покончено» оценили дальнейшие перспективы Украины.