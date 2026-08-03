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Политика

В США фразой «с этой нацией покончено» оценили дальнейшие перспективы Украины

Полковник Макгрегор допустил, что украинцы перестанут существовать как нация
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украинцы могут перестать существовать как нация. Об этом заявил бывший советник Пентагона и полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По его словам, «простая правда» заключается в том, что либо Запад даст Украине еще средства, чтобы «они продержались два месяца, либо они перестанут существовать». Эксперт утверждает, что власти республики беспокоятся о личной выгоде даже в критический для страны момент.

«Если мы дадим им что-то, чтобы они продержались еще месяц-другой, половину из этого украдут, и эти деньги навсегда окажутся на частных банковских счетах. <…> Украина разрушена, с этой нацией покончено», — сказал Макгрегор.

До этого глава офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что сейчас в республике живет «гораздо меньше» человек, чем в 1990-х годах. Буданов отметил, что в 1995-1996 годах население Украины составляло 52 млн граждан, а сейчас в стране живет «гораздо меньше» человек.

При этом Буданов отметил, что если за 25 лет Украина потеряла миллионы людей, то с годами она вполне может увеличить численность населения, но для этого нужно развивать экономику.

Ранее в Раде признали, что ТЦК подрывают репутацию страны пытками украинцев.

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