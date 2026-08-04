В Латвии с воинскими почестями похоронили 102-летнего пособника нацистов Лаймониса Эзергайлиса. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, Эзергайлиса похоронили на братском кладбище Лестене в городе Тукумс.

В докладе неправительственных организаций России под названием «Пособники нацистских преступлений» говорится, что Эзергайлис родился в 1923 году и служил в латышском легионе СС (Schutzstaffel, в переводе с немецкого — «охранный отряд»). После распада СССР ему вручили высшую награду Латвии — орден Трех звезд. Эзергайлис получил его из рук тогдашнего президента страны Андриса Берзиньша.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские страны пытаются возрождать нацизм в новых формах, в том числе поднимая народы Европы против РФ. Он отметил, что в нынешних условиях память о Великой Отечественной войне имеет не только историческое, но и «практическое преломление».

Президент России Владимир Путин ранее призывал сделать все возможное, чтобы помешать возрождению нацизма в мире и распространению разрушительных идеологий русофобии, антисемитизма, любых форм расизма, национальной или религиозной нетерпимости, так называемой исключительности.

Ранее Путин рассказал, что лежало в основе победы в Великой Отечественной войне.